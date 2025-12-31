Trabajadores de AHMSA mantienen plantón en Monclova: Ervey Valenzuela denuncia falta de soluciones

Monclova, Coah. — Mientras en muchas familias monclovenses se preparan cenas y propósitos para recibir el año nuevo, en la Puerta 3 de Altos Hornos de México el ambiente es otro: resignación, enojo y una resistencia que no cede. Para los trabajadores que sostienen el plantón desde hace meses, el cierre del 2025 solo confirma que no hubo justicia, ni avances en las liquidaciones, ni claridad en el futuro de la acerera más emblemática de la región.

Ervey Valenzuela, vocero del Grupo de Resistencia Obrera, volvió a señalar a la sindicatura como el principal obstáculo para destrabar el proceso legal que permitiría subastar bienes y así pagar lo que se debe a ex trabajadores. Aseguró que la falta de acuerdos y las trabas dentro del proceso han convertido este último tramo del año en "uno de los más desgastantes y desalentadores".

"El obrero está sobreviviendo con lo mínimo, pero la sindicatura prolonga el conflicto. Si el Gobierno Federal no interviene con firmeza ante la juez, 2026 podría iniciar igual que este año que termina: sin soluciones", advirtió.

La molestia entre los obreros escaló esta semana luego de conocerse que compañías como Solensa habrían obtenido autorización judicial para ingresar y retirar equipo de la planta. Para los trabajadores, ese movimiento representa una alerta seria: temen que el patrimonio que podría financiar las liquidaciones sea removido sin que ellos reciban un beneficio. Valenzuela calificó estas solicitudes como "tardías y sospechosas", considerando que durante tres años la siderúrgica permaneció prácticamente abandonada. Afirmó que los accesos se mantendrán vigilados y que no permitirán la salida de maquinaria o material.

"Si no hubo voluntad antes, no la puede haber ahora solo para sacar lo que queda. Lo que está adentro pertenece moralmente a quienes perdieron su trabajo", dijo.

Entre cartones, fogatas y turnos de guardia, la Puerta 3 se ha convertido en un símbolo de resistencia obrera. No hay festejos decembrinos, pero sí un mensaje que Valenzuela insiste en remarcar: unidad y dignidad. Los obreros agradecieron el respaldo de la ciudadanía monclovense, que durante meses ha apoyado con víveres, presencia y voz pública. "No luchamos solo por un pago —dicen—, sino por la memoria de una región que creció alrededor del acero". Con esta postura, los trabajadores cerrarán el 2025: firmes en su plantón y con la vista puesta en un 2026 que, esperan, no vuelva a pasar sin respuestas.