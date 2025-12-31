Accidente vial entre Diego N y Fidel N en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró en la intersección de las calles Santa Rosa y Abelardo Menchaca, donde dos vehículos colisionaron, provocando daños materiales y la movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

El percance involucró a una camioneta GMC Sierra, color blanco, conducida por Diego N, quien circulaba en vía preferencial de Poniente a Oriente.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo fue impactado por una camioneta Chevrolet manejada por Fidel N, que transitaba de Sur a Norte y no respetó el señalamiento de alto, lo que derivó en la colisión.

A consecuencia del impacto, la GMC Sierra terminó subiéndose a la banqueta y se estrelló contra la barda de un domicilio cercano, causando daños visibles tanto al vehículo como a la propiedad privada. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el incidente.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Tras dialogar con los involucrados, se confirmó que ambos conductores optaron por llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de respetar la señalización vial, especialmente en zonas urbanas con alto flujo vehicular. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y el patrimonio de terceros.