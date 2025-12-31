Manos Al Cambio organiza posada infantil en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con gran entusiasmo y espíritu de solidaridad, la asociación juvenil 'Manos Al Cambio' Región Carbonífera llevó a cabo una emotiva posada infantil a beneficio de niñas y niños de un sector de este municipio, reafirmando su compromiso con la comunidad y con los valores de unidad y trabajo en equipo.

La actividad estuvo marcada por momentos de alegría, juegos, regalos y mensajes de esperanza que hicieron vibrar a las familias presentes. La presidenta del grupo, Melissa Alarcón, dirigió un mensaje lleno de gratitud y motivación, reconociendo el esfuerzo de cada voluntario y destacando que estas acciones son reflejo del poder de la juventud organizada para transformar positivamente su entorno.

'Manos Al Cambio' ha consolidado su presencia en la Región Carbonífera mediante diversas campañas altruistas desde Jornadas de limpieza y reforestación para el cuidado del medio ambiente, reparto de útiles escolares a estudiantes de escasos recursos, recolección y entrega de ropa de invierno para familias vulnerables, campañas de tapitas PET en apoyo a niñas y niños con cáncer, colecta de víveres destinados a los damnificados por las inundaciones en Veracruz, entre otras acciones.

Cada una de estas iniciativas refleja el compromiso de la juventud con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y consciente.

Melissa Alarcón subrayó que el propósito de estas acciones es concientizar a la sociedad y, a la juventud sobre la importancia de la unidad, la empatía y el trabajo en equipo, valores que se convierten en la base de un futuro más fuerte y esperanzador para la comunidad.

La asociación reafirmó que estas actividades seguirán realizándose en favor de la ciudadanía, con la convicción de que cada gesto de solidaridad deja huella y fortalece el tejido social.