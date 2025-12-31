Óscar Ríos Ramírez cierra el 2025 con obras en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- San Juan de Sabinas cerró el 2025 con trabajo en campo, resultados tangibles y una visión clara de gobierno. En pleno último día del año, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó una intensa jornada de actividades que incluyó la entrega de obra de pavimentación, supervisión de proyectos en ejecución, acciones de limpieza en diversos sectores y la instalación de luminarias LED, reafirmando que su administración se distingue por cerrar el año trabajando y cumpliendo compromisos.

El alcalde destacó que el 2025 quedará registrado como un año histórico para San Juan de Sabinas, al consolidarse, de la mano del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, una inversión superior a los 50 millones de pesos en obras y acciones estratégicas que hoy impactan directamente en la calidad de vida de las familias del municipio.

Durante este periodo, el Gobierno Municipal impulsó obras de pavimentación en distintos sectores, la rehabilitación y ampliación de redes de drenaje, la construcción de techumbres estructurales en planteles educativos, así como la modernización del sistema de alumbrado público mediante la instalación de 2,244 luminarias LED, entre muchas otras acciones que fortalecen la seguridad, la movilidad y el bienestar social.

Como parte de esta jornada de cierre de año, el edil hizo entrega de la obra de pavimentación con asfalto de la calle Claveles, en el tramo comprendido entre Eucalipto y Pinos, proyecto que representó una inversión de 1.8 millones de pesos y que respondió a una demanda prioritaria de las y los vecinos del sector, quienes reconocieron el cumplimiento de este compromiso por parte del Gobierno Municipal.

Óscar Ríos Ramírez expresó sentirse satisfecho y orgulloso de los logros alcanzados durante este 2025, subrayando que los resultados obtenidos son producto del trabajo coordinado, del respaldo del Gobierno del Estado y de la participación activa de la ciudadanía, a quienes agradeció la confianza depositada en su administración.

"El trabajo no se detiene. Cerramos el año cumpliendo y con la certeza de que vamos por el camino correcto", señaló el alcalde, al tiempo que reiteró su reconocimiento al equipo de trabajo municipal, cuyo esfuerzo diario ha permitido llevar obras y acciones a todos los sectores del municipio.

Finalmente, el alcalde aseguró que el 2026 traerá más cosas buenas para San Juan de Sabinas, con nuevos proyectos, mayor inversión y acciones que continuarán transformando al municipio, manteniendo como eje central un gobierno cercano, responsable y comprometido con el desarrollo integral de su gente.