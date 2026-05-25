Juan N. cubre gastos funerarios de Dominic tras accidente en Coahuila

El conductor que atropelló y provocó la muerte de Dominic, un niño de 9 años, ya cubrió en su totalidad los gastos funerarios, que ascendieron a aproximadamente 18 mil pesos, informó Yuliana Martínez, familiar del menor.

De acuerdo con la familia, tras horas sin tener noticias del responsable, finalmente los familiares del conductor, identificado como Juan "N", de alrededor de 58 años de edad, se presentaron para asumir la responsabilidad económica derivada del incidente.

"Al principio no sabíamos nada del conductor, pero gracias a Dios ya se acercaron los familiares, vinieron, se hicieron cargo y liquidaron en la funeraria lo que es el servicio", expresó Martínez.

Detalló que, además del servicio funerario, los familiares del responsable también cubrieron el costo del espacio en el panteón, lo que brindó un respiro a la familia del menor, que previamente había solicitado apoyo económico a la ciudadanía para poder solventar los gastos.

"La gente también ha apoyado, pero no completábamos; gracias a Dios ya vinieron", añadió.

Hasta el día de ayer, la familia enfrentaba dificultades para poder sepultar al menor, ya que, aunque acudieron al Registro Civil, se les solicitó documentación adicional y se les informó que el proceso podría tardar.

Sin embargo, confiaban en que durante la tarde-noche se agilizarían los trámites para poder darle cristiana sepultura a Dominic.