Banco Banamex restituye 1.2 millones a empresario en Monclova

Banco Banamex reconoció el hackeo de 1.2 millones de pesos a un empresario monclovense, tras poco más de un año de litigio, por lo que el día de hoy acudirán los representantes de la institución bancaria a nivel nacional para cubrir el monto total, además de 200 mil pesos por intereses.

Lo anterior lo dio a conocer el abogado Jorge Garza, quien señaló que tras la denuncia que se realizó del caso, se tuvo un acercamiento con el apoderado legal de la institución, con quien se logró concretar el acuerdo. El abogado detalló que la restitución será al cien por ciento, luego de un proceso legal que incluyó una demanda civil, resoluciones a favor en primera instancia, así como un juicio de amparo.

Añadió que el representante legal del banco ofreció una disculpa al cliente, al admitir que el caso derivó de un manejo inadecuado de la cuenta por parte de la institución y reiteró que es una empresa seria. Como parte del acuerdo, el empresario afectado aceptó seguir operando con la institución financiera, una vez que se reintegre el recurso que le fue retirado, más los intereses que se generaron en su cuenta.

El abogado advirtió que este tipo de delitos pueden afectar a cualquier usuario, por lo que llamó a extremar precauciones en el manejo de información bancaria. "Es muy delicado compartir datos como el NIP, tokens o información de tarjetas, por lo que todos estamos expuestos a este tipo de delitos". Asimismo, indicó que existen otros casos similares en la región, algunos ya en proceso legal contra distintas instituciones financieras. Sobre el procedimiento, explicó que los afectados deben acudir primero a instancias como la Condusef o Profeco antes de iniciar una demanda civil, donde son procesos que pueden resolverse en meses, aunque los recursos legales suelen alargarlos.