Síndico del Proceso de Quiebra retrasa venta de AHMSA y afecta a trabajadores

Trabajadores de Altos Hornos de México denuncian que el Síndico del Proceso de Quiebra ha retrasado deliberadamente el proceso para beneficio personal, por lo que ha incurrido en inconsistencias y omisiones dentro del proceso, alargando de manera injustificable la venta de la acerera.

A más de un año de que la empresa fue declarada en quiebra, los trabajadores señalan que la venta se ha retrasado de manera intencional y difícilmente concluirá este año como se había anunciado.

José Luis Morales, ex obrero de AHMSA, mencionó que en repetidas ocasiones el Síndico incurrió en omisiones o errores al momento de presentar los documentos ante al Juzgado Segundo especializado en Concurso Mercantil, ocasionando que se realicen observaciones y se retrase el proceso. "Es un tema que deja mucho que desear, porque se supone que es una persona que ya ha participado en varios procesos y sabe cómo se debe presentar la documentación, y cae en este tipo de errores".

Señalaron que mientras más tiempo tarde el proceso, es más el cobro de honorarios tanto del Síndico como de su equipo, por lo que a final de cuentas es al único que le conviene que esto se alargue.

En tres semanas iniciará el periodo vacacional de los juzgados, por lo que difícilmente la venta de AHMSA se concretará este año, por lo que esto continuará alargándose durante el 2026. Señalaron que cada retraso agrava la situación de quienes dependen de sus salarios y ya no pueden sostener las necesidades básicas en sus hogares, por lo que requieren de una solución a este conflicto. "Queremos que este proceso termine ya y que se haga justicia para todas las familias afectadas", concluyeron.