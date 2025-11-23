El alcalde Javier Flores Rodríguez visita el Centro de Rehabilitación Integral en su primer aniversario

San Buenaventura, Coah.- El Centro de Rehabilitación Integral del DIF cumplió su primer año de brindar atención y esperanza a las familias sambonenses.

Para conmemorar esta fecha, el alcalde Javier Flores Rodríguez visitó las instalaciones, donde convivió con el personal administrativo, fisioterapeutas y pacientes que diariamente fortalecen su salud física y emocional.

Durante el recorrido, el alcalde saludó uno a uno a los pacientes que realizaban sus terapias y reconoció el compromiso del equipo de profesionistas que, con su preparación y sensibilidad humana, han logrado dar vida a este espacio que hoy es referente en atención especializada.

Como parte de la celebración, el personal y las familias usuarias compartieron un pastel de aniversario, gesto que simboliza el esfuerzo conjunto y el acompañamiento que han caracterizado este primer año de trabajo.

El alcalde reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones para fortalecer los servicios del Centro de Rehabilitación Integral, con el objetivo de brindar mejores condiciones, equipamiento y atención a quienes requieren rehabilitación física.

"Este lugar representa esperanza y calidad humana. Estamos a sus órdenes para seguir creciendo y apoyando a quienes más lo necesitan", expresó Flores Rodríguez.