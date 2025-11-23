Simas Frontera inicia obra de drenaje por caverna en colonia Soledad

Frontera Coah.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Frontera anunció el inicio de una obra urgente de reposición de drenaje en el cruce de las calles Ferrocarriles y Oaxaca, de la colonia Soledad, donde una falla estructural en la tubería generó una caverna que afectó directamente a cerca de 20 familias del sector.

Moisés Antonio Asís Castro, encargado de la oficina de Simas Frontera, explicó que el colapso del tubo ha impedido la correcta conducción del drenaje, provocando estancamientos que no solo impactan a los vecinos de la zona, sino que también frenan la fluidez hacia otras áreas. "Al no existir tubo ahorita, no sigue la fluidez para otras áreas; los más afectados directamente ahí eran alrededor de 20 familias", detalló.

La obra contempla la reposición de 112 metros lineales de tubería, un trabajo que se realizará en la zona donde se originó la caverna y que, según estimaciones del organismo, deberá comenzar en aproximadamente 15 días. De acuerdo con Asís Castro, se trata de una intervención prioritaria debido a las afectaciones generadas desde el primer hundimiento.

El funcionario recordó que estos trabajos ya estaban contemplados dentro del plan operativo del organismo, confirmando lo que previamente había adelantado el Lic. Eduardo, quien señaló la necesidad urgente de garantizar la correcta conducción del sistema de drenaje para evitar riesgos mayores en la colonia La Soledad.

Los vecinos del sector han manifestado que la presencia de la caverna ha complicado la movilidad y representa un riesgo para peatones y automovilistas, por lo que consideran positiva la intervención inmediata del organismo.

Simas adelantó que, una vez iniciada la obra, se prevé que los trabajos se realicen de manera continua para restablecer el servicio lo antes posible y eliminar el riesgo estructural que la zona presenta actualmente.