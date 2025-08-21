Revisión del juzgado en proceso de subasta de AHMSA

El abogado Héctor Manuel Garza Martínez, representante legal de un grupo de acreedores de Altos Hornos de México (AHMSA), aseguró que las observaciones realizadas por el juzgado al avalúo de los activos de la siderúrgica forman parte de un proceso normal y no representan un atraso en la ruta hacia la subasta.

Explicó que el síndico recibió un plazo de tres días para subsanar omisiones y presentar de manera inmediata la información corregida, con el objetivo de dar certeza a los acreedores.

"Lo que buscamos es que el proceso se lleve con celeridad, pero también con transparencia, para que no se ponga en riesgo el pago a nadie y todos los acreedores tengan seguridad de recibir lo que les corresponde", expresó.

Garza Martínez subrayó que la magnitud administrativa del concurso mercantil de AHMSA obliga a extremar precauciones, ya que se trata de activos de gran relevancia económica, como Minera del Norte y la unidad siderúrgica de Altos Hornos.

El abogado insistió en que la revisión de observaciones por parte del juzgado es una buena señal, pues permite reforzar la certeza jurídica del procedimiento y evitar futuros contratiempos.

"Necesitamos que se cumpla la ley con la máxima seguridad y transparencia, para que todos los interesados sepamos con claridad cuánto valen las unidades y avancemos hacia la subasta", señaló.