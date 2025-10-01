Protección Civil continúa inspección en anexos de la región

Los operativos de inspección en anexos de la región continuarán en los próximos días, con el objetivo de garantizar que estos espacios de rehabilitación cumplan con los requisitos que marca la ley y que brinden condiciones seguras a las personas internadas', informó Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil.

En la región se tienen identificados al menos 10 anexos, los cuales serán revisados para verificar que cuenten con los permisos estatales y municipales, así como con las normas que dicta la Secretaría de Salud.

Al tratarse de espacios donde se atiende a personas en proceso de rehabilitación, es indispensable asegurar que el servicio se ofrezca con calidad y en un entorno que proteja la salud física y mental de los usuarios.

En los operativos participarán de manera coordinada Policía Municipal, Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil, y Transporte y Vialidad, quienes verificarán desde la legalidad de los permisos hasta las condiciones del inmueble.

Las revisiones se mantendrán en los próximos días en los diferentes anexos de la región, con el fin de dar certeza a las familias que confían la atención de sus seres queridos en estos espacios.

Este miércoles, el operativo se concentró en el anexo de la colonia La Loma, que resultó clausurado al detectarse que operaba sin las autorizaciones necesarias.