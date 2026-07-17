Realizan operativo de revisión en el Cereso de Monclova; concluye con saldo blanco

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte despliegue de elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) y de la Policía Estatal se registró la mañana de este jueves en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Monclova, donde se llevó a cabo una revisión preventiva para reforzar las condiciones de seguridad al interior del penal.

La movilización generó expectación entre quienes se encontraban en las inmediaciones del reclusorio; sin embargo, autoridades estatales precisaron que se trató de un operativo programado como parte de las acciones permanentes de vigilancia y control que se realizan en los centros penitenciarios de Coahuila.

Acciones de la autoridad

Durante la intervención, los uniformados inspeccionaron dormitorios y distintas áreas del Cereso con el propósito de detectar posibles objetos prohibidos, entre ellos armas hechizas, teléfonos celulares, sustancias ilícitas o cualquier artículo que pudiera representar un riesgo para la seguridad del centro.

Las revisiones se efectuaron bajo estrictos protocolos y sin que se registraran altercados con las personas privadas de la libertad, por lo que las labores se desarrollaron con normalidad.

Detalles confirmados

Al concluir el operativo, las autoridades informaron que no fueron encontrados objetos ilegales ni artículos prohibidos, por lo que la inspección terminó con saldo blanco y sin afectaciones al orden interno.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado señaló que este tipo de acciones continuará realizándose de manera periódica para fortalecer la gobernabilidad en los centros penitenciarios, prevenir situaciones de riesgo y mantener condiciones de seguridad para internos y personal.