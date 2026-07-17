Vuelca tráiler cargado de verdura y deja dos heridos

ARTEAGA, COAH.— Dos personas lesionadas y afectaciones a la circulación dejó la volcadura de un tráiler cargado con verdura, registrada la mañana de este viernes en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, en el municipio de Arteaga.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 232, donde un tractocamión que había salido del estado de Puebla con destino a Monterrey terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad, la cual salió de los carriles de circulación, chocó contra el talud y finalmente volcó.

El operador, identificado como Alberto Domínguez, de 25 años, y su acompañante, Guadalupe Terrazas, de 18, resultaron lesionados durante el percance.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), con apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, brindaron atención prehospitalaria a ambos ocupantes y posteriormente los trasladaron al Hospital General para recibir atención médica.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal implementaron un operativo de abanderamiento para prevenir nuevos incidentes, al tiempo que se realizaron las maniobras para retirar la pesada unidad y limpiar la carpeta asfáltica, donde quedaron dispersas grandes cantidades de verdura.

El accidente generó complicaciones en el tránsito vehicular sobre los carriles con dirección de sur a norte, apenas unas horas después de que ese mismo tramo fuera reabierto, luego de permanecer cerrado alrededor de cinco horas por la volcadura de otro tractocamión ocurrida durante la madrugada en el sentido contrario.