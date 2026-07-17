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Coahuila

Niñas y niños disfrutan de cursos de verano con voluntarios en Zaragoza y Morelos

La comunidad de Zaragoza y Morelos se une en cursos de verano con voluntarios.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 julio, 2026 - 02:52 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH.— Decenas de niñas y niños disfrutan de los cursos de verano que se desarrollan en distintas escuelas de Zaragoza y Morelos, donde además de participar en actividades recreativas y de aprendizaje, recibieron la visita de un grupo de voluntarios que realizó acciones en beneficio de la comunidad.

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      Actividades recreativas y valores comunitarios

      Durante la jornada, integrantes de la Iglesia de los Hechos, acompañados por voluntarios provenientes de Walnut Ridge, convivieron con los menores mediante dinámicas, manualidades, juegos y actividades enfocadas en fortalecer valores como la solidaridad, el compañerismo y el servicio.

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      Entrega de lentes gratuitos

      Como parte de la visita, también se entregaron lentes de manera gratuita a personas que requerían apoyo visual, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y facilitando el acceso a este tipo de atención.

      Los cursos de verano continúan reuniendo a niñas y niños en espacios donde pueden aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades durante el periodo vacacional, mientras que la participación de grupos de voluntariado fortalece las acciones comunitarias en beneficio de las familias de la región.

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