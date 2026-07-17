Persisten problemas de drenaje en Nava pese a trabajos de desazolve

NAVA, COAH.— Los trabajos de desazolve y destape de drenajes continúan en diferentes sectores de Nava; sin embargo, los problemas en la red sanitaria siguen afectando a numerosas familias, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los taponamientos y derrames se vuelven más frecuentes.

Aunque personal del Departamento de Agua Potable realiza labores para liberar las líneas de drenaje, ciudadanos señalan que las acciones han sido reactivas y no han logrado resolver de fondo las deficiencias que desde hace tiempo presentan distintos puntos de la red.

Acciones del Departamento de Agua Potable

Ante esta situación, se hizo un llamado a la población para evitar abrir registros domiciliarios o alcantarillas durante las precipitaciones, ya que esta práctica facilita el ingreso de basura, tierra y otros desechos que terminan saturando el sistema y agravan las obstrucciones.

También se pidió a los habitantes no manipular la infraestructura del drenaje por cuenta propia, al considerar que estas acciones pueden generar mayores afectaciones al servicio.

Impacto en la comunidad

Mientras tanto, vecinos esperan que, además de las recomendaciones, se implementen soluciones permanentes que reduzcan las fallas y eviten que cada lluvia vuelva a evidenciar las carencias de la red sanitaria.