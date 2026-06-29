Rickettsia causa la muerte de un niño en Chinameca

La Secretaría de Salud confirmó que el niño de dos años que falleció en la colonia Chinameca murió a consecuencia de rickettsia, luego de que los estudios de laboratorio corroboraran el diagnóstico.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que los resultados fueron recibidos recientemente y confirmaron que esta enfermedad fue la causa del deceso. "Ya nos llegaron los resultados y sí fue rickettsia, confirmando este caso que sería el cuarto en la región Centro".

Indicó que desde que el caso fue considerado como sospechoso, la Secretaría de Salud inició las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores, incluso antes de contar con la confirmación de laboratorio. Se realizaron jornadas de fumigación alrededor de la vivienda del menor, además de recorridos con equipos termonebulizadores en diversos sectores de la colonia, como medida preventiva.

Aguilar Arocha informó que este lunes se reforzó el operativo en coordinación con el Municipio para inspeccionar la calle Nogales, donde residía el menor, así como las viviendas ubicadas una cuadra a la redonda, con el propósito de recolectar muestras de garrapatas y determinar si son positivas a rickettsia.

Hasta el momento, no se han detectado nuevos casos sospechosos o confirmados de rickettsia, en donde recientemente fueron analizadas entre cuatro y cinco muestras de pacientes con sospecha de la enfermedad, las cuales resultaron negativas.