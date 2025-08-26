Aumentan casos de virus papiloma humano en jóvenes

Se registra un aumento en el número de casos de virus de papiloma humano en jóvenes, en donde incluso se han registrado casos en menores de 18 años de edad, lo que enciende la alerta entre autoridades del sector salud.

Ángel Cruz García, director del Hospital General "Amparo Pape de Benavides", dijo que aunque no se tiene una cifra del aumento en los casos en la región, en el hospital se tiene un incremento de entre un 5 y 10 por ciento en los últimos meses.

Uno de los aspectos que preocupan a las autoridades del sector salud es el aumento de la incidencia de casos en jóvenes, con casos positivos en mujeres entre los 18 y 22 años de edad; incluso se han registrado casos en menores de edad.

Mencionó que esta incidencia enciende las alarmas ante los riesgos que representa, sobre todo para las mujeres, que pueden desarrollar un cáncer cervicouterino si no se detecta y atiende a tiempo.

Señaló que a pesar de la información que existe sobre las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos, los casos van al alza, por lo que representa un riesgo de contagio entre la población.

"Últimamente se han presentado más casos a pesar de toda la información y promoción que se da para evitar enfermedades de transmisión sexual, sin embargo si tenemos un aumento en el número de casos".

El especialista recordó que toda persona con vida sexual activa debe realizarse al menos una vez al año la prueba de detección del virus, aun cuando no presente síntomas o use preservativo.

Mencionó que en el caso de los hombres, aunque en la mayoría de los casos funge como portador, puede transmitir el virus, por lo que es necesario que también se realicen las pruebas de manera periódica para disminuir riesgos.