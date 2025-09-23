RL Allende aplasta a Aeropuerto FC con una goleada

La escuadra de RL Allende registró su segunda victoria de la campaña tras superar al Aeropuerto FC por goleada de 5-3, en uno de los encuentros más llamativos que dejó la cuarta jornada en la categoría Especial.

Antonio Yahir Villastrigo contribuyó con un gol tempranero que le dio el control del partido al conjunto allendista, el cual mostró un ataque variado y certero para gestar el triunfo.

Posteriormente, Ignacio Regino, Fernando Ypiña, Ramsés Oviedo y Nedved González contribuyeron con anotaciones para darle tintes de goleada al resultado; por su parte, los aviadores contaron con anotaciones de Misael Espinoza, Carlos Muñoz y Cristian Espinoza para acortar la diferencia en los cartones finales.

Tras 4 fechas disputadas, RL Allende tiene en su cuenta 2 victorias, un empate y una derrota, sumando un total de 7 unidades, mientras que el Aeropuerto FC se quedó con sólo un punto, en el penúltimo puesto de la tabla.

GANARON APG Y COMPADRES

El equipo de APG se despegó de la parte baja de la tabla tras vencer al Real Occidental por marcador de 2-0, en cotejo que complementó la jornada 4. Marcos Barrera y Aldo Llanas hicieron las anotaciones con las que el conjunto azul sumó su segundo triunfo de la campaña.

En otro frente, Los Compadres mantuvieron conservaron el liderato y la etiqueta de invicto tras vencer al Deportivo Cali, con un apurado marcador de 1-0. Julio César Aguilera firmó el solitario tanto con el que Los Compadres hilvanaron su cuarto triunfo y llegaron a 12 puntos.