UAdeC lanza campaña "Donar Croquetas está Perro" para apoyar a asociaciones de rescate animal y perritos comunitarios

SALTILLO, COAH. — Con el propósito de fomentar una cultura de responsabilidad social y promover el bienestar animal, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso en marcha la campaña "Donar Croquetas está Perro", una iniciativa solidaria enfocada en recolectar alimento para perros en situación de abandono o bajo resguardo de asociaciones civiles de rescate.

La campaña, coordinada por la Coordinación General de Extensión Universitaria, en conjunto con los programas "Lobos en Acción" y "Lobos al Rescate", estará activa hasta el próximo 3 de octubre de 2025 y contará con centros de acopio distribuidos en los distintos campus universitarios de Saltillo y Arteaga.

"Esta es una oportunidad para que la comunidad universitaria participe activamente en una causa noble. Muchas asociaciones dependen de donaciones para alimentar a los perritos rescatados, y en nuestros propios campus también hay animalitos que necesitan de nuestro apoyo", destacó Fausto Castillo Escobedo, supervisor de Programas Sociales de la Coordinación de Extensión Universitaria.

¿Dónde donar?

Los donativos de croquetas, preferentemente en paquetes cerrados, o en su caso, en empaques bien sellados si se trata de alimento a granel, podrán entregarse en los siguientes puntos de acopio:

Facultad de Artes Plásticas – Ciudad Universitaria Arteaga

Facultad de Ciencias de la Comunicación – Campus Sur Saltillo

Escuela de Trabajo Social – Campus Poniente

Escuela de Odontología – Campus Poniente

Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente – Campus Central

Facultad de Ciencias Químicas – Campus Central

Facultad de Jurisprudencia – Campus Central

Preparatoria Número 1 – Campus Camporredondo

La campaña no solo busca recolectar alimento, sino también concientizar a los estudiantes, docentes y administrativos sobre la importancia del respeto, el cuidado y la protección de los animales.

Destino de los donativos

Todo el alimento recaudado será entregado a asociaciones de rescate animal, además de distribuirse en los diferentes campus universitarios donde habitan perros comunitarios, conocidos cariñosamente como "lomitos". Estas acciones forman parte del compromiso social de la UAdeC y de su filosofía de formación integral, que incluye valores como la empatía, la solidaridad y el respeto por todos los seres vivos.

Cómo participar

Quienes deseen unirse a esta causa pueden acudir directamente a los puntos de recolección o solicitar más información a través de los teléfonos (844) 414 18 52 y (844) 410 84 55, así como en la página de Facebook UAdeC Extensión Universitaria, donde también se estarán publicando actualizaciones de la campaña.

"Donar croquetas es una acción pequeña que puede hacer una gran diferencia para un perrito. Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a sumarse. ¡Porque ayudar está perro... pero no hacerlo, más!", concluyó Castillo Escobedo.