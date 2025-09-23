Contactanos

Entregan escrituras a 22 familias en Morelos

Compromiso gubernamental en fortalecer el patrimonio familiar a través de la entrega de escrituras legales en Morelos, Coahuila

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 septiembre, 2025 - 06:29 p.m.
MORELOS, COAH. – Un total de 22 familias de esta localidad recibieron sus escrituras legales, lo que les garantiza la posesión formal de sus hogares y terrenos, además de brindarles certeza jurídica y seguridad sobre su patrimonio.

Con esta entrega, los beneficiarios oficializan la propiedad de sus inmuebles, lo que también les permite acceder a créditos, realizar mejoras habitacionales y asegurar la herencia de sus bienes sin trámites complejos en el futuro.

El acto fue respaldado por la Comisión Estatal de la Vivienda y por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quienes reiteraron su compromiso de fortalecer el patrimonio familiar como parte de una política pública orientada al bienestar y desarrollo social.

