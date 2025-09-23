Contactanos

Coahuila

Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

Alumnos de segundo grado participaron en una charla interactiva sobre la protección de sus derechos fundamentales.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 septiembre, 2025 - 06:26 p.m.
Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

ZARAGOZA, COAHUILA. – Estudiantes de segundo grado de la Secundaria General Eva Sámano de López Mateos participaron en una plática educativa sobre la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, impartida por especialistas en el tema.

Durante la charla, los alumnos reflexionaron sobre la importancia de conocer, reconocer y defender sus derechos, así como de identificar situaciones de riesgo o vulneración, en un entorno de diálogo participativo y aprendizaje significativo.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la conciencia de los jóvenes respecto al respeto y protección de los derechos humanos, al tiempo que se fomentaron valores de justicia, responsabilidad y equidad desde el ámbito educativo.

  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos
  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos
  • Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados