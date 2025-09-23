Estudiantes de Secundaria Eva Sámano participan en charla educativa sobre derechos

ZARAGOZA, COAHUILA. – Estudiantes de segundo grado de la Secundaria General Eva Sámano de López Mateos participaron en una plática educativa sobre la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, impartida por especialistas en el tema.

Durante la charla, los alumnos reflexionaron sobre la importancia de conocer, reconocer y defender sus derechos, así como de identificar situaciones de riesgo o vulneración, en un entorno de diálogo participativo y aprendizaje significativo.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la conciencia de los jóvenes respecto al respeto y protección de los derechos humanos, al tiempo que se fomentaron valores de justicia, responsabilidad y equidad desde el ámbito educativo.