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Coahuila

Ley Federal del Trabajo no incluye Jueves y Viernes Santos como días de descanso

Las empresas pueden negociar días libres con sus trabajadores, pero no están obligadas a otorgarlos, según Ramírez.

Por Gerardo Martínez - 01 abril, 2026 - 08:34 p.m.
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      Aunque el Jueves y Viernes Santos forman parte de una de las celebraciones más importantes de la Iglesia católica durante la Semana Mayor, estos días no están contemplados como días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

      El director del Centro de Conciliación Laboral, Roberto Ramírez, explicó que dentro del artículo 74 de la legislación laboral, se establecen las fechas y días de descanso obligatorio en el país, en donde estos días no están contemplados, por lo que no existe una suspensión obligatoria de actividades.

      En este contexto, los patrones no están legalmente obligados a otorgar estos días libres a sus trabajadores, pero existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo y se otorgue algún descanso. "Las empresas pueden convenir con sus trabajadores, o en su caso con la representación sindical, la posibilidad de otorgar el día, pero es importante reiterar que no es una obligación".

      Ramírez puntualizó que cualquier decisión deberá surgir del diálogo entre empleadores y empleados, respetando en todo momento lo establecido en la normativa laboral vigente y sus contratos. "La posibilidad de otorgar el día libre queda sujeta a la negociación entre empleadores y trabajadores, algunas empresas si lo otorgan, otros dan salida medio día o dan el descanso el sábado, esto ya queda a consideración", indicó.

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