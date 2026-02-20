Roberto Valdés muere tras hemodiálisis en Clínica 7 del IMSS

La muerte de Roberto Valdés Campos de 80 años de edad desató señalamientos de presunta negligencia médica en la Clínica 7 del IMSS, luego de que en una sesión de hemodiálisis se retirara el catéter y no se actuara con oportunidad para estabilizarlo.

Rosario Valdés Valderas, hija del paciente, relató que su padre ingresó el sábado 14 de febrero a su tratamiento programado a las 12 del día, estando internado en el segundo piso por un problema urológico.

Aunque recibía hemodiálisis desde hacía dos meses, al ser un paciente diabético, la familia señaló que el paciente se encontraba estable de sus riñones y entró estable de salud a la sesión. Sin embargo, al ser trasladado de regreso a su habitación, la familia notó que presentaba manchas de sangre en el rostro, manos y pecho, además de que ya no portaba el catéter para hemodiálisis.

"Me di cuenta que no traía el catéter y pregunté qué había pasado. Me dijeron que se lo había arrancado y que sólo había recibido media sesión".

Rosario Valdés señaló que nadie les notificó de inmediato sobre el incidente ni les informó cuánto tiempo transcurrió desde que ocurrió el desprendimiento del catéter hasta que fue atendido. "Siempre me avisaban cualquier cosa mínima, si quería agua o si se le bajaba la presión, pero en esta ocasión que era algo grave, no me dijeron nada".

La hija relató que minutos después comenzó a notar que su padre tenía dificultad para respirar y acudió en repetidas ocasiones a solicitar apoyo, sin embargo no le prestaron atención y sólo le dijeron 'ahorita voy', a los 30 minutos comenzó a ver complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo con el acta de defunción, Roberto Valdés falleció el domingo 15 de febrero por paro respiratorio, sin embargo la familia cuestiona el que no se les haya dicho si la causa estuvo relacionada con la hemodiálisis inconclusa o la pérdida de sangre.

Rosario afirmó que personal médico le solicitó firmar documentos de consentimiento para maniobras de reanimación e intubación, pero se negó a firmar cualquier documento que se le presentó.

Valdés Campos era pensionado, originario de Cuatro Ciénegas, y pese a ser diabético, se mantenía activo laboralmente hasta su hospitalización en diciembre pasado, desde entonces enfrentaron retrasos en la atención médica que incluso obligaron a trasladarlo a un hospital particular antes de reingresarlo al IMSS por los costos de las hemodiálisis.

La familia anunció que buscará interponer una denuncia para que se investigue el caso y se determinen responsabilidades.