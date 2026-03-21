Le hacen 'el pelo' a barbero: Roban y causan daños en academia de barbería en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Un negocio dedicado al arreglo personal fue blanco de la delincuencia, luego de que amantes de lo ajeno ingresaran y sustrajeran diverso equipo, además de causar daños en el interior del establecimiento ubicado en la colonia Guadalupe.

El robo fue reportado alrededor de las 12:00 horas en un inmueble situado sobre la avenida República del Salvador, entre las calles Querétaro, donde se encuentra la academia de barbería identificada como "Barbero Academia".

De acuerdo con el propietario, al arribar al lugar para iniciar labores se percató de que alguien había ingresado al negocio, encontrando desorden en el interior y la falta de varios artículos de valor.

Entre lo sustraído se reportaron máquinas para cortar cabello, lámparas de trabajo y una televisión de la marca Samsung, además de diversos daños ocasionados dentro del inmueble.

Posteriormente, el dueño del establecimiento, identificado como Cristopher Sánchez, confirmó que el portón se encontraba abierto al momento de su llegada y, al revisar el lugar, constató el faltante del equipo, así como el desorden generalizado.

¿Cómo ocurrió el robo?

Según las primeras indagatorias, los responsables habrían ingresado por la parte trasera del inmueble, a través de un pasillo colindante con una lavandería. Llamó la atención de las autoridades que ni la puerta ni los candados presentaban señales de haber sido forzados.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio tras el reporte, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el robo.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, por lo que las autoridades ya trabajan en la investigación para dar con los responsables de este atraco que dejó pérdidas económicas al negocio afectado.