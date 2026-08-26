Óscar Ríos Ramírez entrega uniformes a bomberos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó la entrega de uniformes a los elementos del Cuerpo de Bomberos a cargo del director Roberto Ramos García.

El respaldo fue destacado durante un encuentro con integrantes de la corporación en el despacho del presidente municipal, lo cual fue atestiguado también por funcionarios de diversas direcciones.

La autoridad municipal señaló la importancia de fortalecer a los cuerpos de emergencia y de dotarlos de lo necesario para que cumplan con sus funciones al servicio de la población.

Por su parte, los apagafuegos agradecieron el apoyo otorgado por el gobierno municipal de San Juan de Sabinas, manifestando su reconocimiento a la administración por atender sus necesidades y por el acompañamiento a la corporación.

Durante la entrega de uniformes se subrayó el gran trabajo que realiza el personal de Bomberos y la disposición para atender emergencias, salvaguardando la integridad de los habitantes de este municipio.

El edil indicó que el respaldo municipal permite mejorar hoy en día las condiciones en las que desarrollan los bomberos sus labores de forma cotidiana.

Es durante el mes de agosto cuando se celebra el Día del Bombero, fecha que cobra relevancia para reconocer la vocación y el sacrificio de quienes integran estos cuerpos de auxilio.

Ante ello, el Ayuntamiento reiteró que mantendrá el apoyo a los Bomberos de San Juan de Sabinas, con el objetivo de garantizar que cuenten con lo necesario para continuar con su trabajo en bien de la ciudadanía.