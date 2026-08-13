Crisis de AHMSA impacta a proveedores comunes en la región

Los proveedores de Altos Hornos de México (AHMSA) son los "grandes olvidados" del concurso mercantil, al figurar como acreedores comunes y quedar al final de la cadena de reconocimiento de créditos y espera de pago, advirtió la abogada Rosario Rocha, quien lleva el caso legal de varios de los acreedores.

De acuerdo con Rocha, alrededor de mil 550 acreedores comunes corresponden a AHMSA. A esta cifra todavía deberá agregarse la información de Minera del Norte, pues ambos procesos fueron acumulados y se mantiene el reconocimiento de los créditos de las dos empresas.

Explicó que los proveedores aportaron trabajo, obras, recursos, créditos y préstamos para mantener en operación a la empresa, por lo que ahora existe el riesgo de que queden desprotegidos ante los recursos que eventualmente puedan obtenerse para cubrir las cantidades adeudadas. Recordó que, conforme al procedimiento, se dará prioridad a los trabajadores y posteriormente a los acreedores garantizados. Los acreedores comunes quedarían después en el orden de pago.

"Los proveedores de AHMSA ahora acreedores comunes son los más olvidados dentro de la cadena de reconocimiento de créditos y de la espera de pago", señaló Rocha. La abogada relató que, en lo personal, mantenía una cantidad pendiente de alrededor de 20, aunque dijo no recordar con exactitud la cifra. Agregó que otros abogados de su despacho tenían una cantidad similar.

Rocha subrayó que los proveedores representan otra cara de los afectados por la crisis de AHMSA, pues muchas empresas aportaron personal, tiempo y recursos propios para continuar trabajando, mientras algunas enfrentaron dificultades para pagar a sus empleados, quebraron o cerraron. "Fueron los proveedores quienes le estuvieron dando fuerza a la empresa para que continuara trabajando", señaló.

Afirmó que esta situación también ha repercutido en la economía del estado y de la región, debido al impacto que tuvo la empresa sobre los proveedores que durante años contribuyeron a mantener sus operaciones. La cifra de mil 550 corresponde únicamente a los acreedores comunes reconocidos en la sentencia relativa a AHMSA. Está pendiente precisar el número correspondiente a Minera del Norte.