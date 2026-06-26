Operativo de seguridad en Monclova concluye sin incidentes tras festejos

MONCLOVA, COAH.- El operativo de seguridad implementado durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana concluyó con saldo blanco en materia de incidencias delictivas, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

Explicó que la estrategia, instruida por el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, consistió en reforzar la presencia policial en los principales puntos de concentración y aplicar cierres parciales de vialidades mediante un esquema de control vehicular.

El funcionario señaló que el objetivo fue garantizar la seguridad de los asistentes y permitir que la ciudadanía celebrara de manera libre, pero con respeto al orden público y sin afectar a terceros.

Precisó que durante el operativo no se registraron delitos, únicamente entre cuatro y seis faltas administrativas, relacionadas principalmente con el consumo de alcohol en la vía pública.

Indicó que las personas involucradas no fueron detenidas, sino presentadas ante el juez calificador, donde recibieron un proceso de concientización y, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes conforme al reglamento municipal.

En uno de los casos, detalló, un ciudadano fue asegurado por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y posteriormente entregado a un familiar para garantizar su resguardo.

López subrayó que este tipo de acciones buscan privilegiar la prevención y mantener el orden, evitando incidentes entre quienes participan en las celebraciones y quienes transitan por las zonas intervenidas.

Agregó que la afluencia de personas aumentó conforme avanzó el festejo; sin embargo, se mantuvo la misma estrategia operativa con el despliegue constante de elementos y unidades de vigilancia.

El regidor señaló que no se cuenta con una estimación oficial del número de asistentes que participaron en la celebración.

Finalmente, comentó que continúan los trabajos operativos en otros puntos de la ciudad, entre ellos las acciones de vigilancia con motocicletas, aunque no proporcionó mayores detalles.