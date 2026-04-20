Salomón Herrera denuncia maltrato infantil en Monclova

Un caso de presunto maltrato infantil, amenazas y abuso de autoridad ha encendido las alertas en la región Centro de Coahuila, luego de que un padre de familia denunciara públicamente que su hija de seis años vive en condiciones de violencia física, descuido y abandono, sin que —afirma— las autoridades hayan intervenido de manera efectiva.

Se trata de Salomón Herrera Vázquez, quien asegura que su hija, Danae, ha sido víctima de agresiones dentro del entorno familiar materno, situación que —según su testimonio— se ha prolongado por varios años.

De acuerdo con la entrevista, el caso tiene antecedentes desde que la menor tenía tres años, cuando fue entregada a su padre por primera vez. "A los cinco meses me la vuelven a quitar... después me amenazan con que si no la entrego me iban a acusar de secuestro", relató.

El padre sostiene que la custodia de la niña ha sido intermitente e inestable, marcada por decisiones de la madre, identificada como Alondra Esquivel Martínez, quien presuntamente la ha entregado y recuperado en distintas ocasiones.

Uno de los puntos más graves de la denuncia son las agresiones que —según el padre— ha sufrido la niña recientemente. Herrera Vázquez aseguró que hace apenas dos semanas la menor lo contactó en una videollamada: "Me habla con la boca llena de sangre, que el hermano mayor le tumbó un diente de un golpe... y también me dice que su mamá le pega". Además, denunció condiciones constantes de descuido, como infestación de piojos, lo que —afirmó— evidencia abandono.

El denunciante explicó que la madre tiene cuatro hijos, incluyendo la menor, y que el entorno en el que viven presenta diversas problemáticas. Indicó que uno de los niños tiene autismo, otro habría sido expulsado de la escuela y otro más —según su versión— debe prepararse sus propios alimentos, lo que calificó como un escenario de abandono generalizado. También señaló que la actual pareja de la madre no acepta a todos los menores, lo que —dijo— ha influido en decisiones sobre quién permanece en el hogar.

Acusa intervención irregular de autoridades

Uno de los señalamientos más delicados es la presunta actuación indebida de autoridades. El padre afirmó que fue detenido en Piedras Negras tras ser acusado de sustracción de menor, en un proceso que calificó como irregular:

* Denunció que una persona de la PRONNIF habría participado en el procedimiento.

* Aseguró que fue privado de la libertad.

* Señaló que le quitaron su celular.

* Acusó el robo de 30 mil pesos en efectivo.

* Indicó que perdió evidencia psicológica, médica y nutricional del caso.

Amenazas y temor por su vida

El denunciante afirmó que, tras intentar hacer público el caso, ha recibido amenazas, lo que lo llevó a recurrir a medios de comunicación. "Tengo miedo, pero tengo que hacer ruido", expresó. Incluso advirtió que teme por su vida y por la de su hija: "Si me llega a pasar algo a mí o a mi niña, que de perdido quede un registro".

Herrera Vázquez pidió la intervención inmediata de las autoridades para:

* Investigar el presunto maltrato infantil.

* Evaluar las condiciones en las que vive la menor.

* Determinar responsabilidades en caso de omisión.

* Garantizar la integridad de los niños involucrados.

Señaló que la menor reside en la colonia Guerrero de Monclova.