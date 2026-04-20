Profeco advierte sobre sanciones por incluir propina automática en cuentas

COAHUILA.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los establecimientos como bares, restaurantes y cafeterías que incluyan la propina de manera automática en la cuenta podrían enfrentar sanciones económicas que alcanzan hasta los 3 millones de pesos.

Desde el arranque de 2026, la dependencia federal, encabezada por Iván Escalante, ha reforzado la vigilancia para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores, subrayando que la propina no es obligatoria y su pago depende exclusivamente de la voluntad del cliente.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la autoridad, cualquier cargo añadido sin el consentimiento del comensal —incluida la propina— puede ser considerado una práctica abusiva, lo que derivaría en multas conforme a la legislación vigente.

La Profeco puntualizó que la propina continúa siendo una forma de reconocimiento por el servicio recibido; sin embargo, insistió en que no debe ser impuesta ni condicionada, reiterando que su entrega es una decisión libre del consumidor.