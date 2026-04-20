Alfredo López Villarreal advierte sobre escasez de reservas de diésel

SALTILLO, COAH.- El Presidente de COPARMEX en la Región Sureste, Alfredo López Villarreal, señaló que actualmente no se cuenta con los días de reserva suficientes en el suministro de diésel, lo que podría generar incertidumbre, aunque descartó que, por ahora, exista un escenario de crisis.

Explicó que, aunque se establece que deberían existir al menos cinco días de reserva, en la práctica no se está cumpliendo con ese nivel. Sin embargo, consideró que la situación todavía no representa un riesgo crítico para el abasto.

"Esperemos que no repercuta como para tener una crisis. En cuanto al abasto de diésel, confiamos en que no llegue a ese punto, porque lo que se busca es generar tranquilidad y confianza para las inversiones, y que no se vean afectadas por este tipo de situaciones", expresó.

¿Qué declaró Alfredo López Villarreal sobre el suministro de diésel?

López Villarreal advirtió que, de agravarse el problema, podría ser necesario recurrir a proveedores externos, lo que elevaría considerablemente los costos. En este contexto, manifestó su confianza en que el Gobierno Federal atienda la problemática de manera oportuna y logre resolverla sin mayores afectaciones económicas.

Por otra parte, el líder empresarial alertó sobre el crecimiento de la deuda pública, la cual, dijo, se aproxima a niveles del 58 al 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando anteriormente se mantenía entre el 40 y 42 por ciento.

"Eso sí es preocupante. Habrá que ver de dónde se obtendrán más recursos sin comprometer a la economía con nuevos impuestos, que aunque se les denomine de otra forma, terminan impactando la actividad económica", indicó.

¿Cuál es la preocupación sobre la deuda pública en Coahuila?

Finalmente, señaló que el Gobierno Federal deberá contar con la capacidad financiera suficiente para sostener subsidios y hacer frente a retrasos con proveedores, tanto a nivel nacional como internacional y confió en que, mediante estrategias financieras adecuadas, la Secretaría de Hacienda pueda atender la situación y evitar una crisis mayor.