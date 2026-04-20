Inicia construcción del paso a desnivel Misión Cerritos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que con el apoyo y respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas se cumple un compromiso de campaña al arrancar la construcción del paso a desnivel Misión Cerritos al oriente de la ciudad.

"Cuando andábamos en campaña una de las obras muy demandas en este sector oriente era esta para mejorar la movilidad, garantizando la seguridad y el flujo continuo de la vialidad para incorporarse al bulevar Fundadores y hoy será una realidad", dijo.

Javier Díaz mencionó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, es el mejor aliado de Saltillo.

"Platiqué con el gobernador, el conocía esta situación en el oriente y dijo: vamos a entrarle y vamos a entrarle con todo, y gracias a su respaldo podemos hacer este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de las y los saltillenses", señaló el presidente municipal.

Refirió que la obra, con una inversión de más de 120 millones de pesos, dará más seguridad a quienes transitan por este punto.

"Actualmente es difícil y peligroso incorporarse, se hacen filas interminables y se dificulta transitar por este sector y la construcción del paso a desnivel permitirá incorporarse de una manera más ágil y segura", dijo.

Díaz González destacó además que se contempla la construcción de 3 drenajes pluviales que ayudarán a evitar inundaciones en temporada de lluvias.

"Pero lo más importante es garantizar que las obras como esta, que impulsa el gobernador Manolo Jiménez, mejoren la calidad de vida de las y los saltillenses, que la gente pase menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia", puntualizó Javier Díaz.