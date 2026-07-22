Asadero Juan Hermilo podría ser sancionado tras incendio

El Asadero Juan Hermilo podría ser objeto de una sanción administrativa luego del incendio registrado la mañana de este miércoles en una bodega del establecimiento, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

El funcionario explicó que el reporte inicial alertaba sobre un incendio en un edificio de la colonia El Pueblo; sin embargo, al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el siniestro se originó en una bodega del conocido asadero.

Precisó que el área de comedor no sufrió afectaciones y que los daños se limitaron a la bodega, donde se consumieron principalmente carbón, leña y otros materiales almacenados.

Alvarado indicó que las causas del incendio continúan bajo investigación. Entre las posibles hipótesis se encuentran una brasa que permaneció encendida, una chispa o un cortocircuito, por lo que será el peritaje el que determine el origen del fuego.

Destacó que el incidente concluyó con saldo blanco, ya que no había personas en el inmueble al momento del incendio y no se reportaron lesionados.

Asimismo, señaló que la rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el fuego en poco tiempo, resultado de la reducción en los tiempos de respuesta y atención de los servicios de Protección Civil y Bomberos.

Mientras concluyen las investigaciones, la bodega permanecerá suspendida como medida preventiva. El director explicó que, debido a que esa área es indispensable para la operación del negocio, el establecimiento no podrá reabrir hasta que se descarten riesgos y se determine si existió alguna irregularidad atribuible al personal o a las condiciones del inmueble.

Añadió que, una vez concluida la inspección, la autoridad definirá si procede alguna sanción y autorizará la reapertura del negocio si las condiciones de seguridad lo permiten.