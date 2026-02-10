Clausuran restaurante en bulevar Benito Juárez tras accidente: cuatro heridos

A clausura y sanción económica restaurante ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, donde la mañana de ayer un automóvil embistió un puesto de tacos instalado en la vía pública, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.

Amador Garza, director de Ingresos, informó que el establecimiento ya había sido notificado previamente para retirar toldos, sillas y mesas colocadas sobre la vía pública, ya que su permiso únicamente contemplaba la preparación de alimentos en el puesto que operaba como "cocina" instalada hacia la calle, mientras que el consumo debía realizarse dentro del local.

Indicó que, al no acatar las indicaciones emitidas por la autoridad, se podrían proceder a la clausura del negocio, medida que además conlleva una multa económica. "El restaurante ya había sido notificado para que evitara colocar mobiliario en la vía pública. Su permiso era solo operar la cocina hacia afuera y que los clientes permanecieran al interior del local", explicó.

Señaló que, aunque el accidente puede ocurrir en cualquier lugar y de acuerdo con el parte de Tránsito la responsabilidad recae en la conductora del vehículo, el establecimiento incurrió en faltas administrativas al no respetar las disposiciones municipales.

Precisó que el puesto que se encontraba en el exterior funcionaba como cocina y no como área formal de consumo; sin embargo, en un inicio los propietarios habían instalado sillas y mesas sobre la calle para los clientes, situación que les fue retirada por la autoridad, obligándolos a rentar el espacio interior del local, aunque se desconoce por qué nuevamente volvieron a colocar toldos.

Garza agregó que se verificará si nuevamente se colocaron mesas o sillas en el exterior para consumo de alimentos. De confirmarse esta situación, se reforzarán las medidas y podría prohibirse definitivamente cualquier operación del negocio hacia la vía pública.