Regidor de Medio Ambiente interviene por agresión de perros a mujer

El propietario de tres perros que atacaron a una mujer en la Zona Centro fue notificado por el área de Medio Ambiente y Ecología para que se haga responsable de los gastos médicos de la víctima; de no hacerlo, podría recibir una sanción económica de hasta 7 mil pesos.

Martín Gómez, regidor de Medio Ambiente, acudió al domicilio ubicado en la calle Hinojosa, donde dialogó con los dueños para exhortarlos a cubrir los costos de atención médica, taxis y demás erogaciones derivadas del incidente.

El funcionario explicó que los animales ya no podrán permanecer en la vía pública y deberán ser resguardados dentro de la vivienda o, en su caso, sujetos con condiciones adecuadas, bajo sombra, con agua, alimento y un espacio digno para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

"Esos perros no pueden seguir en la calle, deben estar encerrados o en su defecto amarrados, pero nunca bajo el sol, sino en un sitio adecuado que los proteja", subrayó Gómez.

Uno de los perros se mantiene bajo observación

En cuanto al perro que mordió a la mujer, este fue trasladado por Bienestar Animal para su resguardo y continúa bajo observación veterinaria.

Los otros dos canes permanecen en el domicilio y se apoyará a los propietarios con tarimas y materiales para reforzar la seguridad del predio.

El regidor añadió que esta no es la primera vez que los canes atacan a personas, motivo por el cual se levantó una notificación formal. Explicó que, de persistir la omisión, el dueño será acreedor a la sanción correspondiente.