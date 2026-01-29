Monclova implementa medidas para evitar faltas electorales

Ante la cercanía del próximo proceso electoral, el Ayuntamiento de Monclova implementará medidas preventivas y aplicará sanciones a los funcionarios que incurran en alguna falta electoral, advirtió el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

El funcionario señaló que el alcalde Carlos Villarreal Pérez ha sido claro en cuanto al respeto a la ley electoral, precisando que los servidores públicos podrán realizar actividades personales fuera de su horario laboral, es decir, después de las 15:00 horas, siempre y cuando no utilicen unidades oficiales ni recursos del municipio.

"Ya lo platicamos con ellos y se les comentó lo que marca la ley. Fuera de horario pueden hacer lo que les corresponde, pero sin utilizar ninguna unidad. Si alguien incurre en esta falta será sancionado", afirmó Medina.

Incluso, agregó que, de ser necesario, el municipio podría resguardar las unidades oficiales después de las 3 de la tarde para evitar cualquier irregularidad.

"Lo más importante es respetar la ley. A los funcionarios se les leyó la cartilla desde una reunión que tuvimos en diciembre, donde analizamos lo que se venía este año", indicó.

El secretario del Ayuntamiento adelantó que en los próximos días podría realizarse una nueva reunión encabezada por el alcalde, en la que se definirá formalmente el inicio del periodo de campañas y se reforzarán las indicaciones para extremar cuidados y cumplir con la Ley del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Asimismo, señaló que hasta el momento no se ha definido de manera oficial la fecha de inicio de la veda electoral, aunque ya se han difundido en algunos medios temas relacionados con el registro y la precampaña.

Sin embargo, aclaró que el Ayuntamiento esperará la notificación oficial para dar a conocer el calendario electoral a todo el personal, desde el Cabildo hasta las diferentes áreas administrativas.

"Vamos a estar muy al pendiente de que ningún funcionario incurra en alguna anomalía", puntualizó Alberto Medina.