Alberto Medina presenta nuevo Reglamento de Bienestar Animal en Coahuila

El nuevo Reglamento de Bienestar Animal será turnado al Cabildo para su análisis y eventual aprobación, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, al señalar que la propuesta incluye nuevos artículos y contempla sanciones económicas por maltrato y omisiones en el cuidado de animales.

Explicó que actualmente el dictamen se encuentra en proceso administrativo, y pasará a la Secretaría del Ayuntamiento, desde donde será integrado al orden del día de una próxima sesión de Cabildo, prevista para la siguiente semana.

Una vez aprobado por el cuerpo edilicio, el reglamento será enviado al Congreso del Estado para su validación, con el objetivo de que quede establecido como normativa oficial del Centro de Bienestar Animal, además de incorporar adecuaciones solicitadas a la legislación correspondiente.

Medina indicó que este procedimiento forma parte de la ruta legal que deben seguir este tipo de disposiciones, por lo que se espera que en breve pueda concretarse su aprobación.

Asimismo, adelantó que en próximas sesiones también se estará analizando la cuenta pública correspondiente al mes de abril, la cual deberá ser previamente dictaminada por la Comisión de Hacienda antes de ser presentada ante el Cabildo.