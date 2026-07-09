Vinculan a proceso a Tania Flores; seguirá en prisión

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania N, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva luego de que un juez de control en Saltillo así lo determinó durante la madrugada de este jueves, dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones.

La resolución corresponde a la causa penal 119/2025, expediente por el que la exfuncionaria ya había sido vinculada a proceso meses atrás y que ahora derivó en la imposición de la medida cautelar.

Audiencia programada para hoy

Además, este mismo jueves, a las 10:00 horas, está programada una nueva audiencia en la que la autoridad judicial analizará la posible vinculación a proceso de Tania N por un segundo expediente, relacionado con la investigación que motivó su detención el pasado fin de semana en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con esta audiencia continuará el desarrollo de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones en su contra.