Equidad y viabilidad en reubicación de estudiantes

El director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, informó que durante este ciclo escolar se han gestionado más de un centenar de cambios de plantel en niveles de primaria y secundaria. Explicó que la dependencia busca atender las solicitudes de los padres de familia, pero aclaró que estas reubicaciones solo proceden cuando existe una justificación válida, como cercanía al domicilio o condiciones especiales, y no por simples preferencias personales.

Uno de los principales problemas que enfrenta la región, dijo, es la saturación de los planteles en el municipio de Castaños, donde la demanda ha rebasado la capacidad de las instituciones de nivel básico. "Primarias, secundarias y hasta preescolares se encuentran llenos; por ello ya hemos solicitado a la Secretaría de Educación una ampliación de matrícula para poder admitir a más alumnos", comentó el funcionario tras reunirse con la alcaldesa de ese municipio.

González recalcó que la política educativa es clara: ningún niño o adolescente debe quedarse sin estudiar. Por ello, cada solicitud se analiza de manera individual, priorizando la equidad y la viabilidad en cuanto a distancia, horarios y capacidad instalada. El objetivo, agregó, es encontrar un equilibrio entre las necesidades de las familias y los recursos disponibles, evitando a la vez que los gastos de transporte representen un golpe al bolsillo de los hogares.

Finalmente, el director reconoció la preocupación de los padres por mejorar las condiciones escolares de sus hijos, pero insistió en que la reubicación de estudiantes debe realizarse con responsabilidad. "Entendemos que para muchas familias los tiempos y traslados son un factor importante, y tratamos de responder con flexibilidad; sin embargo, debemos ser congruentes con la infraestructura de la que disponemos", puntualizó.