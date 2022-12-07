Se dispara en Monclova venta de ropa de segunda

MONCLOVA., COAH.-Ante el incremento en los costos de ropa y calzado, así como regalos de temporada, la gente está optando por ahorrar recursos y adquirir este tipo de productos en pulgas, por medio de Facebook o los bazares, lugares que están ganando gran popularidad entre la comunidad.

Lo compré en “Liverpulga” dicen en son de broma algunas personas que acuden a estos espacios de venta de ropa usada para adquirir la ropa y calzado de su familia.

Elegir un regalo o la ropa que se va a utilizar durante las fiestas decembrinas parece ya no ser tan estresante para las familias, toda vez que muchas personas están eligiendo los bazares de ropa americana para “ajuarearse” en esta navidad a menor precio.

Son jefas de familia quienes dieron a conocer que debido a los altos costos que están manejando las tiendas departamentales, prefieren acudir a los mercados, pulgas y bazares donde si bien los costos ya no son menores de 100 pesos por pieza de ropa, si pueden encontrar ropa semi nueva en buen estado a precios accesibles, lo cual les ayuda a cuidar su dinero.

En los bazares la gente puede encontrar desde ropa, calzado, gorras, perfumes y juguetes, hasta adornos decorativos para regalar como relojes, cuadros, espejos, floreros y una gran cantidad de enseres que adquieren a un precio módico con la intención de poder dar cobertura a toda la familia a un precio más barato.

A los mercados o pulgas también acude una gran cantidad de personas sobre todo en fin de semana para adquirir sus regalos decembrinos, siendo la ropa de paca la más socorrida por ser de buena calidad además de tener precios y promociones.

La señora María Eugenia Galindo dijo que ha logrado encontrar un “Oufit” completo para sus hijas adolescentes por menos de 100 pesos, sin embargo no les dice donde les compro la ropa, llega a casa, las lava y las plancha con la intención de que ellas no descubran donde las adquirió.

Por su parte los vendedores de este tipo de negocios aseguran que aunque en los bazares la ropa y el calzado es más caro que en las pulgas, son incluso El 70% más económicos los artículos que adquiridos en establecimientos comerciales de gran renombre.