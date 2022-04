Se queda en prisión intendente del IMSS

El intendente de la Clínica 7 del IMSS Carlos Eduardo "N" fue presentado ante el juez por el delito de abuso sexual pues realizó tocamiento a un menor de edad e intentó pagarle 500 pesos para que lo dejara verlo mientras se auto complacía.

Fue el 7 de abril a las 21:50 horas cuando el imputado se encontraba en los sanitarios de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde le realizó tocamientos al menor Kevin.

Las pruebas indican que Carlos le bajó su short y ropa interior para luego proceder a hacerle tocamientos, esto mediante la intimidación ya que le decía al menor que no gritara y no dijera nada porque si no lo iba a golpear, esto mientras lo tenía sujeto del brazo.

Señalan al empleado del IMSS como presunto responsable de ofrecer dinero al menor de edad para que se dejaran video grabar realizando actos inmorales.

La audiencia inicial se llevó a cabo ayer domingo a las 10:00 de la mañana, se presentaron los elementos de prueba por parte de representación social, ante esto la defensa de Carlos Eduardo solicitó la duplicidad de término en su máxima extensión, es decir, de 144 horas para obtener pruebas que demuestren su inocencia.

Se le dictó prisión preventiva y como medida cautelar de la causa penal 416/2022 el juez Oscar Cadena García, dictó la prisión preventiva oficiosa en las celdas del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) del Estado de Coahuila.

Será el próximo viernes 15 de abril, cuando regrese el imputado ante el juez para que se defina la vinculación a proceso o en caso contrario su liberación.