Se queja AMLO de Ricardo Mejía: "No me dio ni el adiós"

CIUDAD DE MÉXICO. – A 72 horas de la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Federal para lanzarse como candidato a la gobernatura de Coahuila por el PT, el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja de su exfuncionario: "Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que, no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel".

Y con el objetivo de que los morenistas aliados de Ricardo Mejía Berdeja, no digan el candidato del PT es la "verdadera corcholata" del presidente López Obrador, como lo han estado manejando en sus discursos y a través de redes sociales, envió el siguiente mensaje:

"Hay un procedimiento el cual yo apoyo porque fui el creador, cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo él que los eligiera".

Y agregó "Que quien triunfara fuese el candidato, se respetara y se apoyara la decisión" "Aquí decide la gente mediante encuestas": dejó en claro el presidente.

Asimismo AMLO, le mando el mensaje a quienes quieren confundir a los militantes de Morena: "Lo reitero para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quién triunfa de manera democrática, mediante el levantamiento de una encuesta".

Con su respuesta esta mañana en la conferencia de prensa, como líder moral del movimiento de Morena, dejó en claro su respaldo al político que ganó las encuestas, es decir a Armando Guadiana Tijerina.

Anuncia AMLO relevo de Ricardo Mejía en la subsecretaria de Seguridad

"El general Luis Rodriguez Bucio es el nuevo subsecretario de Seguridad (...) En su lugar, como Comandante de la Guardia Nacional, se va a desempeñar el general David Córdova Campos", detalló López Obrador.

A su vez, David Córdova Campos, fue presentado por el presidente López Obrador como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución de Luis Rodríguez Bucio, quien ahora es subsecretario de Seguridad.