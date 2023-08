Se unen esposas a bloqueo de Altos Hornos

Durante el bloqueo permanente que mantienen obreros, esposas de trabajadores se solidarizaron con ellos, uniendo esfuerzos para presionar a la siderúrgica y pague lo que les adeuda.

Durante estos siete meses la economía de las familias obreras va en decadencia, al principio lograron solventar los gastos de alimento, vestimenta, comida, automóviles con los ahorros guardados o prestamos que realizaban confiando que en breve la empresa Altos Hornos volvería a ser la misma, lo veían como una racha.

Sin embargo conforme avanzaban los meses comenzaron a vender pertenencias, vehículos incluso hasta casas para poder subsistir.

El caso es de la señora Iris Suarez, su esposo trabajador del área de coquizadora dos, con dos años de antigüedad pero con el deseo de mejorar en su trabajo y poder comprar una casa a su familia, ante la crisis en la actualidad les retiraron de la casa de renta en la que vivían y ahora duermen con su suegra.

"vienen la colegiatura de los niños, estamos viviendo una economía muy escasa "indico entre lagrimas

Estábamos viendo y cotizando para una casa de infonavit, pero no estaban pagando, empezamos a comprar una casa de renta con posibilidad de compra, opero empezamos a fallar con los pagos y nos la quitaron, y claro es entendible, estábamos pagando 3 mil pesos por mes. Ahora estam9os desesperados porque mis hijos no tienen ni para comer, tengo una bebe de tres años que requiere de leche y pañales y no hay" finalizó.