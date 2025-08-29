Acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresa Fox Steel en Coahuila

La Secretaría del Trabajo de Coahuila continúa con el asesoramiento y mediación en el evento laboral que se registra en la empresa Fox Steel ubicada en el municipio de Castaños, Coahuila.

Por instrucciones de la Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, el equipo encabezado por el Procurador del Trabajo de Coahuila, Fracisco Paredes y por el Comisionado Especial, Alfredo Ríos han logrado intermediar para lograr acuerdos entre los trabajadores y la empresa; Entre estos destaca el pago total del fondo de ahorro a los trabajadores.

En la visita de este viernes se informó que se terminaría el contrato de 40 colaboradores a los que se les entregó una carta de recomendación y les será pagada su liquidación conforme a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

La Procuraduría del Trabajo, acompañará este lunes a los trabajadores al centro de conciliación laboral involucrados para verificar que no sean vulnerados sus derechos laborales, además, la Dirección del Trabajo, verificará el pago del fondo de ahorro en los términos acordados.

La Secretaría del Trabajo, reitera su compromiso con el bienestar de los trabajadores coahuilenses, el respeto a sus derechos laborales, la certeza jurídica y el diálogo constructivo que garantice un clima de estabilidad laboral que beneficie a todos.