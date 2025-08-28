Aun en medio de un escenario económico complejo, empresarios del ramo automotriz mantienen su apuesta por Monclova. Así lo destacó Enrique Zabaleta, quien reconoció el esfuerzo de las agencias que recientemente han decidido invertir en la ciudad, confiando en que estas acciones darán frutos en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con Zabaleta, este mes de agosto resultó especialmente difícil para las ventas, pese a que en la recta final del año el sector suele registrar un repunte. Explicó que factores externos, como los ajustes arancelarios internacionales, frenaron el crecimiento esperado y afectaron las proyecciones de utilidades.

Sin embargo, subrayó que la confianza no se pierde. "Lo que hoy se está sembrando es la base para que el próximo año tengamos condiciones más favorables", comentó al señalar que la coordinación con autoridades municipales y estatales es determinante para generar un ambiente de recuperación sostenida.

El empresario recordó que la apertura de nuevas agencias representa un esfuerzo considerable, tanto en inversión como en riesgo. Por ello, insistió en la importancia de mantener la estabilidad económica de la región, garantizando circulación de capital y seguridad laboral para los trabajadores.

Finalmente, Zabaleta felicitó a quienes han apostado por instalarse en Monclova, al reconocer que se trata de proyectos a largo plazo. Confió en que, con la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, el sector automotriz logrará consolidar un crecimiento firme en los próximos años.