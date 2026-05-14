Operativo mochila en primaria José González Ballesteros tras amenaza

MONCLOVA, COAH.- Luego de la alerta generada por un presunto mensaje amenazante localizado en los sanitarios de la primaria José González Ballesteros, este jueves autoridades educativas y padres de familia llevaron a cabo un operativo mochila al interior del plantel como medida preventiva.

La revisión se realizó en coordinación con personal de Servicios Educativos y directivos de la institución, con el objetivo de brindar tranquilidad a alumnos, maestros y padres de familia tras los hechos reportados un día antes.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades educativas, durante el operativo no se localizaron objetos prohibidos ni situaciones de riesgo entre los estudiantes.

Asimismo, se informó que continúan las investigaciones para esclarecer quién realizó el mensaje encontrado en el baño del plantel y determinar si se trató de una amenaza real o de una acción realizada para generar alarma entre la comunidad escolar.

Las autoridades reiteraron que se mantienen atentos a cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los alumnos, además de reforzar las medidas preventivas dentro de la institución educativa.