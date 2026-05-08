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Coahuila

Fallece minero de Nueva Rosita tras accidente en tajo a cielo abierto en Progreso

La Fiscalía General del Estado investiga el accidente laboral y verifica protocolos de seguridad en el tajo.

Por Teresa Muñoz - 08 mayo, 2026 - 11:00 a.m.
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      REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Un minero falleció tras un accidente laboral registrado en los patios de un tajo a cielo abierto ubicado en este municipio.

      Los hechos ocurrieron durante la jornada de hoy por la mañana y fueron reportados de inmediato a las autoridades competentes.

      El occiso en vida respondía al nombre de Daniel Arnulfo N, de 52 años de edad, originario de la ciudad de Nueva Rosita.

      Compañeros de trabajo fueron quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia tras percatarse del incidente.

      El accidente ocurrió cuando maquinaria pesada cayó sobre Daniel Arnulfo

      El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó lo anterior.

      Destacó que, el accidente laboral ocurrió cuando maquinaria pesada cayó sobre el cuerpo del trabajador, luego de que el equipo sufriera un desperfecto producto de su manejo.

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      Personal de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

      El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión la causa del fallecimiento.

      La Fiscalía abrió una carpeta de investigación

      La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial en el tajo.

      Autoridades laborales de la STPS también fueron notificadas para realizar la inspección correspondiente en el sitio.

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