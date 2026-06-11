Desata euforia debut tricolor

La pasión por el fútbol volvió a latir con fuerza en miles de hogares, donde familias completas se reunieron para vivir con entusiasmo el partido inaugural de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica.

Entre banderas, camisetas y decoraciones en verde, blanco y rojo, las salas se transformaron en pequeñas tribunas. La comida mexicana no faltó en las mesas, acompañando cada jugada, cada grito y cada emoción que se desbordó frente a las pantallas.

Los sonidos del Mundial se hicieron presentes: tambores, megáfonos, aplausos y todo tipo de objetos que ayudaran a hacer más fuerte el aliento hacia la selección nacional.

Niños, jóvenes y adultos compartieron el mismo sentimiento, unidos por un solo objetivo: apoyar a México.

Durante aproximadamente dos horas, el tiempo pareció detenerse. Cada jugada fue vivida con intensidad, provocando nervios, risas y celebraciones que se multiplicaron en cada rincón del país.

Así se vivió en los hogares, donde la unión familiar y la convivencia se mezclaron con una tradición que se repite cada cuatro años, pero que en esta ocasión tomó un significado especial: México como anfitrión.

Desde el Estadio Azteca, en un día que ya es considerado histórico, la Selección Mexicana logró imponerse 2-0 ante Sudáfrica, desatando la alegría de millones de aficionados que celebraron el triunfo con orgullo y esperanza.

Más allá del marcador, el Mundial volvió a demostrar su poder para reunir a las familias, fortalecer la convivencia y recordar que, por unas horas, todo un país puede latir al mismo ritmo.