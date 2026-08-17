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Coahuila

AHMSA: Gabriel Elizondo se reúne con trabajadores y empresarios en Monclova

El senador Gabriel Elizondo se compromete a llevar las propuestas de los ciudadanos al Senado, priorizando el caso de AHMSA.

Por Diana Ortiz - 17 agosto, 2026 - 07:14 p.m.
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      El senador Gabriel Elizondo Pérez ofreció llevar al Senado la propuesta ciudadana para que la comisión especial que da seguimiento al proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) sesione en Monclova y los trabajadores tengan acceso a sus trabajos.

      Cuestionado sobre cómo apoyará a los trabajadores en el tema de la venta de AHMSA y la subasta, Elizondo Pérez respondió que las propuestas de los ciudadanos serán llevadas al Senado y tomadas en cuenta.

      El senador indicó que se mantiene al pendiente del tema de AHMSA y que ha sostenido conversaciones con el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, con alcaldes de la región y con el secretario de Gobierno, quien, dijo, ha abordado directamente el tema con un grupo de la comisión especial formada por trabajadores de AHMSA.

      Agregó que a partir del primero de septiembre se integrará plenamente a los trabajos del Senado y que el seguimiento al proceso relacionado con AHMSA será una de las prioridades de su agenda legislativa. "Es una de las prioridades para poder seguir empujando el proceso y señalar con mucha responsabilidad lo que ya hemos venido llevando a cabo", afirmó.

       

      En otro tema, Elizondo Pérez señaló que durante una gira por las regiones de Coahuila sostuvo un encuentro con empresarios y cámaras empresariales de la Región Norte, quienes expresaron su preocupación por el impacto de los aranceles.

      Indicó que el arancel del 25 por ciento y la próxima revisión del tratado comercial generan incertidumbre entre el sector productivo, por lo que consideró necesario mantener una buena relación con Estados Unidos y una política de reciprocidad comercial. "Somos el socio comercial más importante, pero también tiene que haber una reciprocidad y ahí el Gobierno federal tiene que mostrarse también solidario en ese aspecto", sostuvo.

      El senador destacó que, pese a la incertidumbre por el tema arancelario, empresarios continúan invirtiendo en Coahuila, y mencionó el arranque de nuevas empresas durante la semana pasada.

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