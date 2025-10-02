Luis Gerardo condenado a 4 años de prisión con beneficio condicional

Luis Gerardo "N", fue condenado a 4 años de prisión tras aceptar su responsabilidad por los delitos de posesión simple de narcóticos y contra las funciones de seguridad pública. Sin embargo, gracias al beneficio de la condena condicional, podrá cumplir la mayor parte de su sentencia en libertad.

La resolución fue emitida este miércoles en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Ciudad Frontera, durante un procedimiento abreviado en el que el imputado también fue sancionado con una multa de 11 mil 314 pesos.

Luis Gerardo fue detenido la noche del 19 de julio de 2024 en la colonia Benito Juárez de Cuatro Ciénegas. Elementos de la Policía Municipal lo sorprendieron portando un chaleco táctico y un radio de comunicación mientras intentaba encender una motocicleta. Al ser asegurado, le encontraron varios paquetes con mariguana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Aunque la sentencia formal concluye el 20 de julio de 2029, el sentenciado podrá permanecer en libertad siempre y cuando cumpla con acudir a firmar cada tres meses ante la Unidad de Medidas Cautelares y no cometa delitos dolosos durante ese tiempo.