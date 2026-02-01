Sergio Sisbeles garantiza seguridad para elecciones en Coahuila

El estado de Coahuila cuenta con condiciones de seguridad necesarias para que el próximo proceso electoral local se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad, así lo indicó el subsecretario de Gobierno en la región Centro al destacar el modelo de seguridad que se aplica en la entidad.

Al dar inicio al proceso electoral en el que en los próximos meses se llevarán a cabo las campañas y el recorrido de las y los candidatos por todo el estado para promover el voto, Sergio Sisbeles Alvarado señaló que en el estado de Coahuila existe un ambiente de paz y seguridad.

Señaló que en muchas ocasiones las comparaciones no son buenas, pero en ocasiones son necesarias, como en este caso en el que a diferencia de otras entidades, en donde se ven situaciones de riesgo en contra de dirigentes de partidos, en Coahuila existe un clima de paz y tranquilidad.

Mencionó que en el estado de Coahuila existe una sinergia con la sociedad y el gobierno, la cual se encuentra dentro del modelo de seguridad del estado, dentro del mando único, que ha generado carreteras tranquilas y un clima de tranquilidad para todos aquellos que tengan interés de contender por un cargo público.

"Hay condiciones para que cualquier persona con interés legítimo de contender por un cargo público lo haga con libertad y sin temor", concluyó.

Señaló que la reciente firma de la alianza ciudadana por la seguridad, encabezada por el gobernador del estado, refuerza el trabajo institucional para preservar la estabilidad social y fortalecer el desarrollo económico.

Sisbeles Alvarado explicó que, a pocas semanas de que inicie formalmente el proceso electoral, se estableció un convenio de respeto entre las instituciones públicas, a fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos que marca la legislación electoral, incluyendo la aplicación del silencio electoral en materia de promoción gubernamental.